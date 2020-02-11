نصائح للتخلص من «فوبيا» القيادة

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة عوامل تسبب الخوف والرعب من القيادة لدى بعض الأشخاص ومنها تعرضهم لبعض التجارب السيئة عند قيادة السيارات، مثل حوادث السير، تخلق بداخلهم حالة من الخوف.

ويؤدي الاستماع لتجارب الآخرين المؤلمة حول قيادة السيارة، إلى حدوث تأثير سلبي على حالتك النفسية، كما تؤثر التنشئة الاجتماعية على الشخصية بشكل كبير، فاعتماد الوالدين على أسلوب التخويف والترهيب في التربية، قد يقلل ذلك من ثقة الأبناء بأنفسهم.

ويمكن التخلص منها بالاسترخاء، بممارسة التمارين الرياضية أو اليوجا، مع مراعاة تناول المشروبات العشبية الساخنة، التي تحد من التوتر والقلق وتعمل على تهدئة الأعصاب، واصطحاب ذوي الخبرة في البداية لاكتساب الثقة منهم، ومراعاة التنفس بعمق عند الشعور بالخوف والتوتر، للشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

ويجب تجنب المشروبات الغنية بالكافيين قبل الشروع في قيادة السيارة، وبالأخص القهوة، لأنها تزيد من حدة الشعور بالقلق والتوتر، كما وجه انتباهك وتركيزك للقيادة فقط، مع مراعاة عدم استخدام التليفونات المحمولة أو الانشغال بأي شيء آخر، لتجنب حوادث السير.