ترامب يثير الشكوك حول حرب بيلوجية بعد إعلانه موعد زوال «كورونا»

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين ، سيزول بإنتهاء الطقس البارد في إبريل المقبل .

وقال ” ترامب ” : بحلول أبريل، أو خلاله، فإنَّ الحرارة عمومًا تقضي على هذا النوع من الفيروس

وأثارت تلك التصريحات الشكوك مجدداً حول حدوث فيروس كورونا ضمن حرب بيلوجية للقضاء على تنين الإقتصاد في العالم ، خاصةً بعد إعلان “ترامب “عن موعد زواله .

الجدير “كورونا” تسبب في وفاة 908 أشخاص في البرّ الصيني (بدون احتساب هونج كونج وماكاو)، وتجاوز عدد المصابين 40 ألفًا، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصينية الاثنين.