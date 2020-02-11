مفاجآت جديدة حول هاتف سامسونج المنتظر

عادل الحربي(صدى):

كشفت بعض التقارير تفاصيل جديدة حول هاتف جلاكسي إم 31 الذي تعتزم شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية طرحه بعد 14 يوماً.

وأفادت أنه لن يكون قابلا للطي كما ذكرت بعض التقارير، إلا أنه يتميز بأمور أخرى أبرزها البطارية الضخمة العملاقة، التي تصل سعتها إلى 6000 مللي أمبير في الساعة، إضافة إلى أربع كاميرات خلفية بدقة الكاميرا الرئيسة 64 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية تشبه “نقطة المياه” في منتصف الشاشة اللمسية.

ويتميز الهاتف أيضا بشاشة من نوع “سوبر أموليد” بدقة عرض “Full HD+”، وبمستشعر بصمة أصابع في الخلف، ومعالج بمعيارية 10 نانومترات من نوع “آكسيونز 9611″، بذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 6 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت