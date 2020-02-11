مدير جامعة الملك خالد يصدر قرارات تعيين وتكليف جديدة

محمد بن طحيطح(صدى):

أصدر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عددًا من قرارات التعيين والتكليف، شملت:

تمديد تعيين الدكتورة فوزية بنت علي الغريس بالعمل عميدة لكلية الاقتصاد المنزلي.

تكليف الدكتور أحمد بن علي آل مريع بالعمل عميدًا لكلية المجتمع بمحافظة خميس مشيط.

تكليف الدكتور أحمد بن حسن آل عامر بالعمل عميدًا لكلية المجتمع بمحافظة محايل عسير.

تكليف الدكتور مسفر بن أحمد آل عاطف عميدًا لكلية العلوم والآداب بمحافظة ظهران الجنوب.

تكليف الدكتور حسن بن أحمد آل طالع بالعمل عميدًا لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة.

تمديد تعيين الدكتور عايض بن عبدالله شاطي بالعمل وكيلًا لكلية الطب للشؤون الأكاديمية.

تكليف الدكتور خالد بن معيض آل كاسي بالعمل وكيلًا لكلية الشريعة وأصول الدين.

تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله الصبيح بالعمل وكيلًا للشؤون التعليمية والأكاديمية بكلية الهندسة.

تكليف الدكتور علي بن موسى فقيهي بالعمل وكيلًا لكلية الشريعة وأصول الدين للشؤون الإدارية والأكاديمية.

تكليف الدكتور أحمد بن إسماعيل آل حيدر بالعمل وكيلًا لعمادة الدراسات العليا للبرامج والتطوير إضافة إلى عمله وكيلا للعمادة.

تكليف الدكتور محمد بن جابر الرياعي بالعمل وكيلًا للتطوير والجودة بكلية الأعمال.

تكليف الدكتور عبدالرحمن بن حسن البارقي بالعمل وكيلًا لعمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية إضافة إلى عمله وكيلا للعمادة.

تكليف الدكتور محمد بن يحيى أبو داهمة بالعمل وكيلًا لعمادة البحث العلمي للدعم الخارجي والشراكات البحثية.

تمديد تكليف الدكتور علي بن غيثان الخثعمي بالعمل مساعدًا للشؤون الأكاديمية للمنسق العام للبرامج المشتركة في المجمع الأكاديمي بالمحالة.

تمديد تعيين الدكتورة غيداء بنت علي العمري بالعمل رئيسة لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

تمديد تكليف الدكتورة إيمان بنت محمد القشيري بالعمل رئيسة لقسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بخميس مشيط.

تكليف الأستاذ الدكتور محمد بن علي الحسون بالعمل مستشارًا لمدير الجامعة.

تكليف الدكتورة سلمى بنت عبدالله الغرابي بالعمل مستشارة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات.

تكليف الدكتورة حليمة بنت عبدالله الرافعي بالعمل مستشارة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات.

تكليف المهندس مشعل بن جابر آل شريم بالعمل مستشارًا بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات.

تكليف الدكتور عمر بن إبراهيم بوسعدة بالعمل مستشارًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

تكليف الدكتور يحيى بن علي آل مريع بالعمل مستشارًا لمركز الذكاء الاصطناعي.

تكليف الدكتور وضاح بن محمد الألمعي بالعمل مشرفًا على وحدة التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب.

تكليف الدكتورة سندس بنت عبدالله القرني بالعمل مشرفة على قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بشطر الطالبات.

تكليف الدكتور محمد بن يحيى أبوداهمة بالعمل مشرفًا على وحدة دعم مبادرات البحث والتطوير والدعم الخارجي.

تكليف الدكتور أحمد بن موسى الحكمي بالعمل مشرفًا على وحدة الخلايا الجذعية بكلية الطب.

تكليف الدكتور سفر بن عبادي آل سليم بالعمل مديرًا لمركز بحوث أمراض المناطق الحارة بكلية الطب.

وقد هنأ معالي مدير الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.