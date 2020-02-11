معرض لـ «فيزياء الفن» بمكتب «بنات» أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

نظم مكتب تعليم البنات بأبها معرض ” فيزياء الفن ” والمصاحب لفعاليات” ملتقى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم.. الواقع والتطلعات ” ، فضلا عن مشاركته في تقديم العديد من أوراق العمل .

وأوضحت مديرة المكتب الأستاذة آمنة صيام أن الملتقى اشتمل على عدد من المشاركات التي تدعم نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي والعديد من التجارب الميدانية في هذا الخصوص ، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من المكتب بأهمية المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة والمتنامية لتحسين وتطوير العملية التعليمية .

وأشارت صيام إلى أن الملتقى تضمن عددا من أوراق العمل شملت : انخفاض المستوى التحصيلي للطالبات في قطاع مَرَبَةْ من وجهة نظر المعلمات للقائدة جميلة آل عافية ، و الاختبارات الدولية والوطنية للدكتورة سحر بنت يحيى ، والأدوار المستقبلية لكلية التربية في إعداد وتنمية المعلم أكاديمياً وفنياً وفق رؤية ٢٠٣٠ للدكتورة لبنى العجمي والدكتورة بدرية القحطاني ، وكذلك ورقة عمل عن التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم ” تجارب كندية ” للمعلمة سعاد الألمعي ، فيما تمت إدارة الجلسات من قبل مشرفات المكتب .

يذكر أن الملتقى تم تدشينه من قبل مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، وتخلله تقديم العديد من أوراق العمل من مكتب التعليم للبنات والبنين بوسط أبها وجامعة الملك خالد.