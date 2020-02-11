«الشورى» يوجه بالسماح لأساتذة الجامعة ممارسة المهن الحرة
وجه مجلس الشورى اليوم الثلاثاء وزارة التعليم لدراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالمهن الحرة .
وأكد “الشورى ” أن تلك الخطوة ترفع من جودة الآداء التعليمي بعد اكتساب الأساتذة خبرة على المستوى العملي بجانب الأكاديمي .
كما طالب الشورى بدراسة بفصل التعليم الجامعي ليصبح بوزارة مستقلة للبحث التعليم العالي والحث العلمي ، إلى جانب تدرج التوطين في الوظائف الإدارية بالتعليم .
لللل[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 11 دقيقة
1/هل راتب استاذ الجامعه قليل
2/ليش هم اين المراتب الضعيفه والمتوسطه
3/,لستاذ الجامعه له ارض منحه وسكن مجاني
ذكرتوني بكبار الضباط يدرس اي حاجه لمصلحة الضباط لانهم واسطات لدخول ابناهم الكلية بدرجة مقبول
وفهمكم كفاية
واعضاء مجلس الشورى اغلبهم كانوا استلذة جامعات