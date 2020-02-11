«الشورى» يوجه بالسماح لأساتذة الجامعة ممارسة المهن الحرة

حمود العنزي(صدى):

وجه مجلس الشورى اليوم الثلاثاء وزارة التعليم لدراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالمهن الحرة .

وأكد “الشورى ” أن تلك الخطوة ترفع من جودة الآداء التعليمي بعد اكتساب الأساتذة خبرة على المستوى العملي بجانب الأكاديمي .

كما طالب الشورى بدراسة بفصل التعليم الجامعي ليصبح بوزارة مستقلة للبحث التعليم العالي والحث العلمي ، إلى جانب تدرج التوطين في الوظائف الإدارية بالتعليم .