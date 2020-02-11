انقلاب في مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي

وكالات(صدى):

يعتزم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى استغلال الميركاتو الصيفي 2020 لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في البريمير ليج ودوري أبطال أوروبا.

من جانبه، صرح المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، بأنه «ينصب تركيز عملية التعاقد على تحليل واختيار اللاعبين على مدار الموسم، مع نظرة على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة».

وأضاف في ملتقى مع مشجعي يونايتد في أولد ترافورد: «كجزء من عملية البناء، فنحن ننظر إلى الصيف المقبل باعتباره يمثل فرصة مهمة».

وأردف: «أنها أولوية قصوى لكل شخص في النادي بأن يعيد الفريق للمنافسة باستمرار على لقبي الدوري الإنجليزي، ودوري الأبطال».

وتابع وودوارد: «هناك عمل كبير في قضية الصفقات مع وجود استثمارات ضخمة في البحث عن المواهب وتوفير المعلومات والتحليلات».

وأتم: «ينصب تركيزنا على التعاقد مع مزيج بين الخبرة وأفضل اللاعبين الشبان الذين يملكون فرصة للتطور، إلى جانب منح فرصة للصاعدين من أكاديمية النادي من خلال إبرام صفقات مهمة».