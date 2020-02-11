العثور على جثتي شابين بعد مضي 12 ساعة على حادث غامض بطريق الخواجات

نايف السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية في واقعة العثور على جثتي شابين إثر حادث إنقلاب على طريق الخواجات بمكة ، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية خاصةً بعد فقدان الإتصال بهما قبل الحادث الذي وقع أمس الأحد وغياب قائد المركبة .

وفي التفاصيل ، فقد عثر رجال الشرطة على جثتي الشابين أمس الإثنين بعد ملاحظة المركبة على مسافة غير مرئية من المارة .

وتبين أن الحادث وقع قبل 12 ساعة من العثور عليهما ، وتم التعرف على أحد الشابين ، أما الآخر فلم يكن معه هوية وطنية ، وتم إيداع الجثتين ثلاجة الموتى بمستشفى النور التخصصي بمكة .

وقال ذووا الضحيتين أنهما سيتسلمان الجثتين الوم الثلاثاء لإجراءات الدفن والجنازة ، بعد إستكمال التحقيقات .