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  • نشر : منذ 31 دقيقة
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  • حوادث

العثور على جثتي شابين بعد مضي 12 ساعة على حادث غامض بطريق الخواجات

العثور على جثتي شابين بعد مضي 12 ساعة على حادث غامض بطريق الخواجات
نايف السالم(صدى):

تحقق الجهات الأمنية في واقعة العثور على جثتي شابين إثر حادث إنقلاب على طريق الخواجات بمكة ، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية خاصةً بعد فقدان الإتصال بهما قبل الحادث الذي وقع أمس الأحد وغياب قائد المركبة .

وفي التفاصيل ، فقد عثر رجال الشرطة على جثتي الشابين أمس الإثنين بعد ملاحظة المركبة على مسافة غير مرئية من المارة .

وتبين أن الحادث وقع قبل 12 ساعة من العثور عليهما ، وتم التعرف على أحد الشابين ، أما الآخر فلم يكن معه هوية وطنية ، وتم إيداع الجثتين ثلاجة الموتى بمستشفى النور التخصصي بمكة .

وقال ذووا الضحيتين أنهما سيتسلمان الجثتين الوم الثلاثاء لإجراءات الدفن والجنازة ، بعد إستكمال التحقيقات .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93145 ] نشر منذ 19 دقيقة

رحمهما الله واحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..

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