وظائف شاغرة في الخطوط الجوية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة بمحافظة جدة بمسمى مستشار قانوني مساعد.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم «سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو في تخصص ذو صلة، ويتقن اللغة الإنجليزية» .

وأوضحت أن المستندات المطلوبة هي: «صورة الهوية الوطنية، صورة المؤهل العلمي مع السجل الأكاديمي، صورة شهادة الخبرة (إن وجدت)، صورة المعادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من خارج المملكة».

وأكدت أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــا .