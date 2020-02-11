مخاطر عديدة ناجمة عن النوم بعد الأكل

أميرة خالد(صدى):

يتسبب النوم بعد الأكل في عدة مشاكل وأضرار صحية؛ حيث يستمر الجهاز الهضمي في العمل أثناء النوم، ومع نشاط المعدة وإفراز الأحماض فيها للمساعدة على الهضم، فإن وضعية الاستلقاء قد تتسبب بصعود هذه الأحماض من المعدة إلى المريء وحتى الحلق.

وقد يحدث الارتجاع المعدي المريئي نتيجة عدم قدرة الصمام الواقع بين المعدة والمريء على الانغلاق كما يجب، فضلًا عن مشاكل واضطرابات النوم وغازات واضطرابات في المعدة، تعيق عملية النوم.

وكشفت بعض الدراسات أن النوم بعد الأكل مباشرة قد يزيد من فرص إصابتك بالجلطات، وأن الانتظار لبعض الوقت بعد الانتهاء من الوجبة قبل الذهاب للنوم قد يقلل من فرص إصابتك بالجلطات، كما يكسب الوزن الزائد.

ويجب الانتظار ما يقارب 2-4 ساعة قبل النوم، فهذا يمنح الجسم وقتاً كافياً لهضم الطعام وحرق جزء منه، ما يقلل من أي ضغط على الجهاز الهضمي قد ينشأ نتيجة الاستلقاء وعملية الهضم.