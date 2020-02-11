بالفيديو.. مسئول بالمالية يوضح سبب عدم إلغاء فرض الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة

علي القحطاني(صدى):

أوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، عبد العزيز الفريح، أن من أسباب فرض الرسوم على مرافقي الوافدين وعدم إلغائها، هو أن لها مستهدفات أخرى.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «بودكاست سقراط»، في الإجابة عن سؤال: «لماذا لم تُلغَ رسوم المرافقين مع أن الوافدين يصرفون المال في البلد وعندما فُرضت الرسوم رحّلوا مرافقيهم وصاروا يحوّلون الأموال إلى الخارج؟»، أنه لمحاولة تقليل أعداد الوافدين الذين لا حاجة لوجودهم، وإعطاء مجال للشباب السعودي للحصول على الفرص الوظيفية.

وقال إن فرض الرسوم كان ضمن منظومة معينة تهدف إلى معالجة وجود أبناء الوافدين.