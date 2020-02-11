القبض على مغتصب الطالبات والنساء تحت تهديد السلاح
شهدت المغرب وقائع مروعة كان بطلها رجل يبلغ من العمر 41 عامًا والذي اغتصب عددًا من التلميذات والنساء، بعد أن كان يجبر بعضهن على مرافقته إلى خلاء مجاور والاعتداء عليهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وألقت قوات الشرطة القبض عليه؛ فيما كان يجبر الضحية بمرافقته تحت التهديد بتشويه وجهها بالسلاح الأبيض، إلى منطقة خلاء حيث ينزوي بها في مكان بعيد عن الأنظار، وبعدها يمارس الجنس عليها قبل أن يغادر سريعًا على متن دراجته النارية.
ودفع الأمر بعض التلميذات إلى عدم الاستمرار في الدراسة خوفا من بطشه، إضافة إلى وقوع عاملات وموظفات ومتزوجات ضحايا له؛ فيما عددا من ضحاياه تعرفن عليه بعد إيقافه ومنهن من أصيبت بالانهيار بعدما علمت بخبر اعتقاله.
كان زمان[ عدد التعليقات: 4516 ] نشر منذ 52 دقيقة
لعنة الله عليه …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93145 ] نشر منذ 45 دقيقة
يستاهل مايجيه من عقوبه …
استغفرالله[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 31 دقيقة
ثقافة الاغتصاب جاءت من عند يهود بنو قينقاع اعداء الله لعنة الله عليهم عندما اغتصبوا امراة مسلمة وشوهوهها وعذبوها واذلوها ولكن كانت سبب خروجهم ونهايتهم من جزيرة العرب وطلوعهم من اراضي المسلمين العرب نهائيا على يد جيوش المسلمين وبامر محمد صل الله عليه وسلم ! واليوم يعودون لنا ففي حلتهم الجديدة الاعلام الدجال ! كهذه الصحيفة المغتصبة للوعي الانساني السليم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45956 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا