القبض على مغتصب الطالبات والنساء تحت تهديد السلاح

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت المغرب وقائع مروعة كان بطلها رجل يبلغ من العمر 41 عامًا والذي اغتصب عددًا من التلميذات والنساء، بعد أن كان يجبر بعضهن على مرافقته إلى خلاء مجاور والاعتداء عليهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وألقت قوات الشرطة القبض عليه؛ فيما كان يجبر الضحية بمرافقته تحت التهديد بتشويه وجهها بالسلاح الأبيض، إلى منطقة خلاء حيث ينزوي بها في مكان بعيد عن الأنظار، وبعدها يمارس الجنس عليها قبل أن يغادر سريعًا على متن دراجته النارية.

ودفع الأمر بعض التلميذات إلى عدم الاستمرار في الدراسة خوفا من بطشه، إضافة إلى وقوع عاملات وموظفات ومتزوجات ضحايا له؛ فيما عددا من ضحاياه تعرفن عليه بعد إيقافه ومنهن من أصيبت بالانهيار بعدما علمت بخبر اعتقاله.