الإعدام لمغتصب فتاة بعدما فارقت الحياة

مليكة فؤاد(صدى):

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، بإعدام المتهم الرئيسي في اغتصاب فتاة ما أدى إلى وفاتها.

كما حكمت المحكمة على ثمانية متهمين آخرين اشتركوا في الجريمة بالسجن خمسة سنوات سجنًا نافذًا، وبرأت المحكمة متهمًا واحدًا .

وكان القضية قد تفجرت في يوليو الماضي، عندما تم تداول مقطع فيديو و يوثق مشاهد اغتصاب وحشية بقنينات زجاجية، في حق الضحية التي فارقت الحياة بعد ذلك بأيام قليلة.

وواجه المتهم الرئيسي تهم: «القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، والتعذيب أثناء الاحتجاز وهتك العرض باستعمال العنف، والسُكر العلني وتعاطي المخدرات».