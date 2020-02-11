بالفيديو.. قائد طائرة الرش بالنماص يكشف تفاصيل العثور عليه
كشف قائد طائرة الرش، التي هبطت اضطراريًا في منطقة وعرة بأصدار تهامة غرب النماص، عن تفاصيل العثور عليه اليوم الثلاثاء بعد هبوطه أمس في منحدرات تهامة.
وقال الطيار في مقطع فيديو عقب العثور عليه، إنه بصحة جيدة مقدمًا الشكر لفرق البحث التي عثرت عليه رغم المكان الوعر، مضيفًا: ” الحمدلله.. أنا سعيد.. جاؤوني يحملون الماء والدواء والطعام ” .
ومن الجدير بالذكر، طائرة للرش تتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة قد هبطت اضطرارياً في منحدرات عميقة بين محافظة النماص ومركز خاط خلال الساعات الماضية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93145 ] نشر منذ 47 دقيقة
الحمد لله على سلامتك ياكابتن ..
.. الصراحه موقف في بدايته صعب لاتحسد عليه ، ولكن الحمد لله جت عواقبه سليمه وانت بصحة وعافيه ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1525 ] نشر منذ 38 دقيقة
في هذه المناطق سقط طائرة الشيخ المقاول محمد بن لادن. رحمه الله.
عندما كلف من قبل الملك فيصل رحمه الله بانشاء طرق في المنطقة الجنوبية الوعرة بتضاريسها.
يجي الان واحد تافه من قسم (الرصد والمتابعة) من الاستراحات والمقاهي.
ويقول انت تتفسلف،وتتكلم في امر ليس له علاقة بالموضوع.