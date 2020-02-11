4 عاطلين يخطفون رجل ويعتدون عليه بعد رفضه السماح لهم بمعاشرة زوجته
في جريمة مروعة ، تعرض رجل بالإمارات للخطف والضرب المبرح على يد 4 عاطلين من نفس جنسيته الآسيوية بسبب رفضه السماح لهم بمعاشرة زوجته .
وفي التفاصيل ، فقد كانت الزوجة تتصفح موقع فيسبوك لتفاجئ بنشر مقطع الخطف والتعذيب فقامت بإبلاغ لشرطة التي باشرت الواقعة وتوصلت للمتهمين .
وكشفت التحقيقات أن الضحية تسلل إلى الإمارات بمساعدة المتهمين ، وأنهم اعتدوا عليه بعدما رفض عمل زوجته بالدعارة والسماح لهم بإستغلالها جنسياً.
وقالت الزوجة ، أنها كانت تسكن برفقة زوجها في إحدى غرف الفيلا التي استضافهم بها المتهمين ، لكنها وزوجها فضلا الرحيل منها بسبب عدم إرتياحها لتصرفاتهم .
من جانبها ، تباشر محكمة الجنايات في دبي محاكمة المتهمين ، على أن يتم البت فيها بالجلسات التالية .
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45960 ] نشر منذ 10 دقائق
الإمارات اسويه والى خليجيه كل خبر عن الإمارات يقلون من الجنسيه الاسويه
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45960 ] نشر منذ 10 دقائق
الإمارات اسويه والى خليجيه كل خبر عن الإمارات يقلون من الجنسيه الاسويه