حقائق مثيرة حول هرم «خوفو» بعد الإكتشاف الغريب بغرفة الملكة

القاهرة(صدى):

كشف عالم المصريات المؤرخ المعروف “ماثيو سيبسون ” عن حقائق مثيرة حول حرم “خوفو” الأكبر في الأهرامات المصرية .

وأكد “سيبسون ” أن البناء المثير للدهشة لغرفة الملكة بهرم خوفو يؤكد أن الهرم الأكبر لم يكن على تلك الحالة في أول بناء له ، وأنه تم تجديده في الأسرة الـ 18 أو 26 ، وأن الفرعون “خوفو” كان يُعبد أكثر من 2000 عام وبالتالي فإن المصريين القدماء كانوا قد ألهموا لإعادة بناء موقع راحته الأخير .

وتساءل قائلاً : لماذا لم تُصوّر الأهرامات في أي شكل فني قبل الأسرة الثامنة عشرة؟ لماذا المراجع القديمة إما غير موجودة أو خفية للغاية؟ .. ربما ذلك لأنه خلال عصر المملكة القديمة كانت هذه الهياكل في مرحلة مبكرة وأصغر وأقل أهمية، ولم تكن خاصة أو فريدة من نوعها .

وتابع : غرفة الملكة ضخمة بشكل لا يصدق، لماذا توجد غرفة دفن ثانوية؟ لماذا لا يكون لها أرضية أصلية وأين التابوت؟. لماذا أغلق ما يسمى منافذ الهواء من الداخل؟ لماذا لم تمتد إلى خارج الهرم؟ وغيرها من التساؤلات التي تؤكد أن غرفة الملكة كانت جزءا من الهيكل الأصغر، الذي وُسّع ليصبح الهرم الأكبر .

ومن المعروف أن الهرم الأكبر بني على مدار 20 عام حوالي عام 2560 قبل الميلاد فيما يُعرف بالأسرة الرابعة للمملكة القديمة .