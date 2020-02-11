جريمة مروعة لاغتصاب فتاتين بسبب عادة الأم الغريبة !

عمان(صدى):

في جريمة اغتصاب مثيرة للدهشة ، تسببت ام اردنية في تعرض ابنتيها المراهقتين للإغتصاب مراراً دون ملاحظة أي شئ غريب عليهما ، بل وسمحت للذئب البشري بشبه إقامة والمبيت لدى منزلهم !

وفي التفاصيل ، فقد اعترفت إحدى الفتاتان المجني عليهما بتعرضها للإغتصاب 4 مرات على يد هذا الرجل الثلاثيني زميل والدتها في العمل ” يعملان بالطهي ” ، بعدما اعتادت الأم على السماح له بالمبيت لديهم وقضاء فترة طويلة مع الفتاتين أثناء غيابها .

وتوصلت الشرطة للواقعة بعدما اشتكت الطالبة “15” عام للمرشدة التربوية بالمدرسة والتي أبلغت بدورها المديرة ومن ثم والد الفتاتين وإدارة حماية الأسرة .

والغريب في الأمر أن الأم المستهترة لم تلقى أية عقوبة وتم تبرئتها من جناية التدخل بهتك العرض ، فيما تم الحكم على المجرم بالسجن 6 أعوام .