تجنّب القيادة مطلقًا عند هبوب رياح شديدة

برلين(صدى):

كشف نادي السيارات الألماني ADAC، عن خطورة الرياح الشديدة والعواصف على أمان وسلامة القيادة.

وأكد خبراء النادي الألماني، أنه ينبغي تجنب القيادة في هذه الأجوار قدر الإمكان، خاصة في الطرق التي تنتشر عليها الأشجار، والتي قد تتسبب العواصف في اقتلاعها أو حتى سقوط بعض فروعها.

وأشار الخبراء، إلى أنه يجب إبطاء السرعة للتحكم في السيارة بسهولة، والحذر عند إجراء مناورات التخطي في هذه الأجواء، فيما ينصح الخبراء بتجنب القيادة في العواصف الشديدة حتى لا تزيح السيارة عن مسارها.