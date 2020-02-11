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بالفيديو.. الرئيس الصيني يظهر بـ «القناع» بعد انتشار كورونا

بالفيديو.. الرئيس الصيني يظهر بـ «القناع» بعد انتشار كورونا
بكين(صدى):

ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، للمرة الأولى بعد تفشي فيروس كورونا الجديد؛ حيث زار مرتديا قناعا طبيا، مجمعا ومستشفى ومركزا محليا، للسيطرة على كورونا والوقاية منه في بكين.

وأوضح شي جين، إن الوضع في الوقت الحالي لا يزال خطيرا للغاية، معربا عن ثقته في أن الصين يمكنها تحقيق النصر التام في الحرب ضد الفيروس؛ فيما توجه إلى أنهوالي في ناحية تشاويانغ لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على المستوى الأولي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4510 ] نشر منذ 19 دقيقة

يا جبان ..

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