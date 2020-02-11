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شرطة المدينة تُلقي القبض على زائر يحتال على زوار المسجد النبوي

شرطة المدينة تُلقي القبض على زائر يحتال على زوار المسجد النبوي
الرياض(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتيال شخص على زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بادعاء قدرته على معالجة فقد البصر وامراض مستعصية .

وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93145 ] نشر منذ 51 دقيقة

ادبووه وفي مزبن الجاني خلخلووووه ..

.. تنصب على زوار بيت الله ياظالم وتسرقهم حلالهم …….!!؟

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