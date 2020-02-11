جواهر الكويتية تكشف حقيقة مرضها

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة جواهر الكويتية حقيقة تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بمرض السرطان ، وأنها في مراحلها الأخيرة كما تدالت بعض الأنباء .

وأكدت “جواهر” أن تلك الأنباء عارية عن الصحة وأنها تخضع للعلاج في مستشفى بريطاني وحالتها الصحية تتحسن .

وأكدت أن هناك إختراق لحسابها على موقع “تويتر ” بهدف الترويج لأكاذيب بقصد الشهرة وتحقيق مشاهدات عالية على حساب الآخرين .

وقالت : أنا الحمد لله وكلت أمري لرب العالمين وهو قادر على كل شيء وأنا الحمد الله سعيدة بابتلاء ربي، لي لأن ربي إذا أحب عبده ابتلاه ولا أطلب منكم إلا الدعاء وعدم الكتابة عن شيء ما تعرفونه وتفتون فيه .

وكانت تغريدة قد انتشرت قيل أنها على لسان “جواهر” تدعي أنها تعرضت للإغماء فترة طويلة قبل عدة أشهر وأنها في حالتها المتأخرة ، على غير الحقيقة .