إلغاء الواجبات المنزلية على طلبة المدارس في دولة خليجية

أبوظبي(صدى):

ألغت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، الواجبات المنزلية، ليتم تنفيذها في المدرسة؛ فضلًا عن تطبيق إستراتيجية الحصص المزدوجة «إجباري» على جميع مدارس الدولة، والحلقات، وفي جميع المواد الدراسية قدر الإمكان.

وأصدرت الوزارة تعميمًا، أمس الاثنين، بإطلاق مبادرة «وقتي الأمثل» يشمل تغيير مدة حصص المواد الأساسية لجميع الطلبة في مختلف مراحل التعليم، من 40 دقيقة للحصة الواحدة إلى 90 دقيقة، كما ألزامت المعلمين بمراجعة الخطة الفصلية التي تتضمن توزيع مخرجات التعلم لكل حصة دراسية و تعديلها.

ويأتي ذلك بما يتناسب مع نظام الحصص المزدوجة، ويتم تطبيقها يوم التاسع من الشهر الجاري؛ فيما تم التركيز على مركز مصادر التعلم المسائي، الذي جاء «اختيارياً» مع وجود مكأفاة مالية للقائمين عليه، إذ تركز مهام المركز على إتاحة الفرصة لأولياء الأمور والطلبة الأستفادة من المصادر المتوفرة في المركز خلال الفترة المسائية.