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بالصور.. جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة تنظم رحلة تثقيفية بمعرض الصحابة

بالصور.. جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة تنظم رحلة تثقيفية بمعرض الصحابة
عبير شفلوت (صدى):

نظــم مركز جمعية الاطفال ذوي الإعاقــة بمكة المكرمة رحلة تعليميـــــة / تثقيفــــــه ل… ( معرض الصحابة ) ، شارك فيها 9 أطفال و9 مرافقات .

كان في استقبالهم القائمين على المعرض ، حيث تم الترحيب بالاطفال و أخذهم في جوله في جوانب و أركان المعرض ، بدأت بسيرة الرسول صلى الله عليه و سلم ، ودعوته للإسلام وتبليغ الرسالة ، وصحابته الكرم ، والخلفاء الراشدين ، والأوائل الذين آمنو بالرسول و المستضعفين منهم ، وأمهات المؤمنين .

ثم تعرفوا على أبرز الأحداث الإسلامية ، والفتوحات الإسلامية و الغزوات ، ومراحل تدوين القران ونشر الإسلام . وتم تعليم الأطفال ذلك بطريقة مبسطة وبأحدث طرق و أساليب العرض من شاشات ثلاثية الأبعاد وصور توضيحية . ثم توجه الجميع الى معرض المشتريات الذي يضم مجموعة من الهدايا و التذكارات و كتب السيرة للزوار .

وأخيراً تم التقاط الصور للأطفال وتوجه الجميع للمكان المعد للأقطار .

وتهدف الرحلة : الى غرس القيم الايمانية بين صفوف النشء وربطهم معنوياً بالكتاب والسنة وبالنهج الإسلامي الحنيف وبصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ،و التعريف بالجمعية و خدماتها المختلفة بالمجتمع .

وأعربت مديرة مركز الجمعية بمكة المكرمة أ.نهى محمد الحليس : عن سعادتها بإدخال الفرح و السرور على نفوس الأطفال من خلال مثل هذه الرحلات العلمية المفيدة ، و التي تعمل علي تعزيز قدرات الطفل المعرفية والتعليمية وتحفيزه لاستقصاء المعلومة من الكتب المدرسية و الحياة العامة . لزيادة ادراكه وفهمه للعلوم و المعارف المختلفة .

 

 


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