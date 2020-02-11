مفاجأة حول الشخص الذي اشتكى من وجود مرقص بجوار منزله في جدة
كشف مصادر عن تفاصيل صادمة حول صاحب مقطع «كيف أربي بناتي» الذي اشتكى من وجود «مرقص» بجوار منزله في جدة، والذي أغلقته الجهات المعنية لاحقا.
وقالت المصادر إن الشخص أتضح أنه أعزب يسكن بمفرده في موقع خلاف الموقع الذي ذكره بالمقطع وهو من ارباب السوابق قضايا مخدرات.
وكان الشخص المشتكي صور ونشر مقطعا رفض فيه وجود مطعم يقيم حفلات صاخبة ورقص متسائلاً: «كيف أربي بناتي في مثل هذا المكان»، ودفع أمير منطقة مكة خالد الفيصل بتوجيه أمر لإغلاق المطعم، الموجود في جدة، وإحالة مالكه للجهات المختصة.
المليليح[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 43 دقيقة
اهم شي انه قفل المطعم والأجانب أصحاب الفساد اللي عايشين فيه في بلادهم تم إحالتهم للجهات المختصة ..
عزوبي بس مواطن غيور
kkkk[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله فيه خير
friday_99[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق
الخير في امتي الى يوم القيامة
تحركت الفطرة السليمة و الفضيلة في داخله رغم ما تزعمون عنه
هل الصحيفة محامي ام مافعله صاحب المرقص حلال ؟؟؟؟؟؟؟؟
لللل[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يجزاه كل خير ويكثر من امثاله
كان زمان[ عدد التعليقات: 4501 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههههه .. صحى ضميره ..!!
الدحمي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 دقائق
جزء كبير من تعليقات الناس على اي حدث يصير..مع الخيل ياشقراء..مجرد بربره..الواحد مايدري شسالفه بس اهم شي يعلق..وكثير تعليقات همجية بسبب عنوان لخبر معين وبالاخير يطلع عكس الخبر والاتهامات جاهزه مايقصرون