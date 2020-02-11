أسرة العُمري تحتفل بزواج «راكان» و«نورة» الأربعاء القادم

بدر الحارثي(صدى):

يحتفل الأستاذ الدكتور عمر بن صالح بن سليمان العُمري أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بزواج ابنته الآنسة “نورة” من المهندس/راكان بن عبدالله بن عبدالرحمن العُمري ،وذلك مساء يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة الجاري الموافق للثاني عشر من شهر فبراير الجاري بقاعة “نجد”بنادي قوى الأمن الداخلي بمدينة الرياض.

العمريون وزعوا رقاع الدعوة على الأهل والأحباب والأصدقاء لمشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

تهانينا العطرة لأسرة “العُمري” وللعروسين ووالديهم.

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير ،ورزقهما العشرة الحسنة والذرية الطيبة والمودة والرحمة.