يوفنتوس يرصد مبلغًا كبيرًا للتعاقد مع غوارديولا

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يبذل كل جهده لكسب جهود الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مدربا للفريق، رغم محاولته الصيف الماضي قبل تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري.

وترغب الإدارة في التخلص من ماوريسيو ساري خلال الموسم أو في نهايته؛ حيث أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس مقتنع بأن الإسباني بيب غوارديولا هو ما ينقص الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا مجددا بعد غياب طويل والفشل في النهائي عدة مرات.

ويحاول يوفنتوس إقناع مدرب مانشستر سيتي الحالي بوضع مبلغ كبير على الطاولة للتعاقدات ولراتبه السنوي من أجل القبول بقيادة السيدة العجوز، والتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ليفربول مقابل 150 مليون جنيه استرليني لتعزيز خط دفاعه، كما يملك الفريق في مفكرته عدة صفقات مهمة للصيف القادم.