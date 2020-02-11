بالصور.. تفاصيل وفاة لاعب كمال أجسام بـ«كورونا» لعدم ارتداء كمامة

وكالات(صدى):

توفي لاعب كمال الأجسام الصيني، كيو جون، المنحدر من ووهان، والبالغ من العمر 72 عاما، بفيروس كورونا، بعد رفضه ارتداء كمامة طبية رغم انتشار المرض في بلاده.

وأوضحت أسرته، إن المرض قضى عليه في ٤ أيام فقط، حيث حاولوا وضعه في المستشفى ولكن العجز في عدد الأسرة منعهم من ذلك.

وأفادوا بأنه بعد ٣ أيام أخبرتهم المستشفى بتوفر سرير شاغر، وعند وصوله تم تشخيص فيروس كورونا وعزله في غرفة الحجر الصحي إلا أنه توفي بعد يوم فقط.

وكان جون يرفض الإلتزام بالتعليمات في مدينة ووهان، على الرغم من التحذيرات المتواصلة من كورونا، مصرا على مواصلة التدريبات في صالة الألعاب الرياضية حتى تم إغلاق مدينة ووهان بأكملها في 23 يناير الماضي.