سموم وأمراض قاتلة بسبب تكرار القلي في زيت الطعام

أميرة خالد(صدى):

تستخدم بعض النساء أو المطاعم زيوت الطهي أكثر من مرة لقلي الطعام ، ما يسبب أمراض خطيرة نتيجة إعادة تسخينه .

وحذر الأطباء وفقاً لعدة تجارب من إعادة تسخين زيت الطعام ، مؤكدين أنه يسبب المخاطر التالية :

1- يسبب التسمم “الوشيقي” ، وهي أحد حالات التسمم القاتلة نتيجة نمو البكتيريا بالزيت المسبق إستخدامه والتي تتغذى على بقايا الطعام وتطورها بشكل سام .

2- يسبب السرطان ، نتيجة لتكون الشوارد الحرة إثر الغليان وهي مركبات كيميائية خطيرة .

3- يسبب سرطان الثدى في حالة متأخرة ، إذ يضاعف ظهور الأورام .

4- يصيب بأمراض القلب والأوعية الدموية ، نتيجة لزيادة نسبة الكوليسترول الضار بالجسم بسبب الدهون الغير مشبعة .