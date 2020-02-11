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سموم وأمراض قاتلة بسبب تكرار القلي في زيت الطعام

سموم وأمراض قاتلة بسبب تكرار القلي في زيت الطعام
أميرة خالد(صدى):

تستخدم بعض النساء أو المطاعم زيوت الطهي أكثر من مرة لقلي الطعام ، ما يسبب أمراض خطيرة نتيجة إعادة تسخينه .

وحذر الأطباء وفقاً لعدة تجارب من إعادة تسخين زيت الطعام ، مؤكدين أنه يسبب المخاطر التالية :

1- يسبب التسمم “الوشيقي” ، وهي أحد حالات التسمم القاتلة نتيجة نمو البكتيريا بالزيت المسبق إستخدامه والتي تتغذى على بقايا الطعام وتطورها بشكل سام .
2- يسبب السرطان ، نتيجة لتكون الشوارد الحرة إثر الغليان وهي مركبات كيميائية خطيرة .
3- يسبب سرطان الثدى في حالة متأخرة ، إذ يضاعف ظهور الأورام .
4- يصيب بأمراض القلب والأوعية الدموية ، نتيجة لزيادة نسبة الكوليسترول الضار بالجسم بسبب الدهون الغير مشبعة .


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