بالصور.. تصميم تخيلي لـ «رنج روفر سيدان» صعب التنفيذ

أميرة خالد(صدى):

نفذ الفنان الروسي إيغور كراسنوف، تصميمًا تخيليًا لسيارة رنج روفر سيدان؛ حيث بذل جهودًا كبيرة لرسم صورة مقنعة، فيتم تصوير الأبواب الأربعة من مجموعة كبيرة من الزوايا، ويأتي باللونين الأبيض والأسود.

ويضم التصميم معظم مواصفات رنج روفر، بالمصابيح الأمامية والشبكة الأمامية، من خلال الفتحات الجانبية والعجلات، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية والعادم.

ويظل هذا التصميم بعيدًا عن التنفيذ في الواقع، لأن لاندروفر لن تفكر إطلاقاً بأن تصنع سيارة سيدان خاصة في عصرنا هذا الذي تهيمن عليه سيارات الإس يو في كبيرة الحجم.