500 مرشد ومرشدة صحية لمواجهة كورونا بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة ،أمس ، اللقاء الذي نظمته إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة ، بالشراكة مع قسم الصحة العامة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد ، للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد تحت شعار “احم نفسك” ، على مسرح الإدارة .

واشتمل اللقاء الذي استهدف قرابة 200 مرشد صحي استعراض مسببات المرض وطرق الوقاية منه ، والإجراءات الصحية التشخيصية والعلاجية المتبعة عالميا ، والسعي لتطبيقها في البيئة المدرسية والتعرف على الطرق الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس ، وكيفية التعامل معه ، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها .

إلى ذلك نفذت إدارة الشؤون الصحية المدرسية ” بنات ” برنامجا مماثلا استهدف 300 مرشدة صحية بكافة القطاعات ، فيما وزعت إدارة العلاقات العامة عدد من المنشورات التوعوية على القادمين إلى مطار أبها ، ومرتادي عقبة ضلع .