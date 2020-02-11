صورة صادمة لـ«فجر السعيد» تكشف تساقط شعرها قبل وبعد العملية الجراحية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد صورة لها قبل إجراء العملية الأخيرة التي خضعت لها في فرنسا بسب إصابتها بتسمم حاد في الدم إثر العملية الأولى التي أجرتها في مستشفى خاص بالكويت .

وأظهرت الصورة تساقط كبير لشعر الإعلامية من الخلف بسبب تأثير حالتها الصحية بالوظائف الحيوية للجسم .

وعلقت “السعيد ” عليها قائلة : قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا إنه نتيجة عكسيه للدواء .

وأضافت : والآن الحمدلله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات.. رفضت أن ادع من تقوم على تسريح شعري أن تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ ..

وتابعت : قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي إلا مرحله من مراحل حياتي لابد أن اعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله .

وكانت “السعيد ” قد تعرضت لمضاعفات خطيرة بسبب الخطأ الذي وقع لها في الكويت بعملية “باي باس ” “تحويل مسار “ما اضطرها للسفر إلى فرنسا لإجراء عمليتها الأخيرة .