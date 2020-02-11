بالفيديو.. سمية الخشاب تخطف الأنظار من خلال «tik tok»

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب، في تطبيق tik tok؛ حيث نشرت مقطع فيديو تؤدي فيه بعض الحركات الخاص بالايموجيز.

وأعرب جمهور سمية الخشاب عن إعجابه بإطلالتها الجديدة المختلفة؛ فيما كانت قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة “عربية أنا”، عبر قناتها الخاصة على” يوتيوب”، وهو من إخراج اللبنانية راندا قديح.

ومن الجدير بالذكر، أن سمية الخشاب تشارك في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.