مدير الإدارة العامة للمرور: حوادث النساء بسيطة.. ولا مراكز لحجزهن في المرور
أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن حوادث النساء أصبحت بسيطة لا تستدعي التوقيف، حتى أنه لا توجد مراكز حجز نسائية.
وأوضح أنه سيتم افتتاح مدرسة القيادة النسائية، والتي حاليا في الافتتاح التجريبي، والتي من شأنها أن تخرج سيدات ماهرة في القيادة.
وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية لتوثيق جهود المملكة، أقرت بأن بناء منظومة السلامة المرورية وتحقيق نتائج إيجابية.
زائر[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 14 دقيقة
مداح نفسه كذاب يامدير عام المرور .
منسوبي المرور يحتاجون إلى مرور يراقبهم .. مهازل لن تنتهي يكلم بالجوال وهو يقود دورية المرور .. ويتابع جواله وهو متمركز داخل دوريته دون اهتمام لما يجري بحركة السير ..
وهناك من يرصد له المخالفات من اصدقائه المدنيين ويرسله له على جواله . ويتهم اصحاب المركبات بالمخالفة دون التأكد منها ….