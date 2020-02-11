التدريب التقني تنظم البرنامج المحاسبي لصندوق المتدربين والمتدربات

محمد السعران(صدى):

يدشن نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة صندوق المتدربين الدكتور راشد بن محمد الزهراني غداً، البرنامج المحاسبي لصندوق المتدربين والمتدربات، وورشة العمل المصاحبة له, الذي تنظمه إدارة صندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور مدير عام شؤون المتدربين نائب رئيس مجلس إدارة صندوق المتدربين المهندس خالد بن محمد بركات, وذلك بفندق هوليدي إن الازدهار بمدينة الرياض .

ويهدف اللقاء الذي يستمر لمدة يومين, إلى تطبيق النظام المحاسبي لأمناء وأمينات صناديق المتدربين والمتدربات الفرعية بالمنشآت التدريبية، وتطوير العمل الإلكتروني لتسجيل وحفظ المعلومات، ويشارك بالورشة أكثر من 92 من أمناء وأمينات لصناديق المتدربين الفرعية, بالإضافة إلى مشرفي الصناديق الفرعية بالصندوق الرئيسي.

ويتناول اللقاء استعراض التحديات واقتراح الحلول وشرح البرنامج المحاسبي وتطبيقات عمليات المحاسبة عبر النظام المحاسبي وورشة تطبيقية لمشرفي الوحدات التدريبية على النظام المحاسبي .