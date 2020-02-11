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بالفيديو.. سائح يحاول استفزاز تماسيح لإلتقاط صورة مثيرة والنهاية صادمة

بالفيديو.. سائح يحاول استفزاز تماسيح لإلتقاط صورة مثيرة والنهاية صادمة
برازيليا(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد مثيرة لسائح حاول اللعب مع التماسيح في أحد الغابات البرية لإلتقاط صور جريئة معهم ، لينتهي الأمر بواقعة صادمة .

وفي التفاصيل ، فقد قام سائح بولاية سانتا كاتارينا بالبرازيل بوضع جهازه اللوحي في كيس وربطه في خيط ومن ثم إنزاله للتماسيح في محاولها لإستفزازها .

وبالفعل نجحت خطته في البداية واستطاع إفلات الجهاز من أنيابها الفتاكه ، إلا أنه مع تكرار المخاطرة تمكن أحد التماسيح من جذب الجهاز اللوحي بعنف وهشمه بين أنيابه وسط صراخ إحدى المشاهدات وندم الرجل على الجهاز الثمين .


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