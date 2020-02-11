فتاة تطلب الخلع بسبب «سجاد المنزل»

القاهرة(صدى):

رفعت فتاة قضية خلع ضد زوجها في مصر؛ حيث قالت أنه بخيل جدًا وهرب من منزل الزوجية عندما علم أنها تريد تغيير سجاد المنزل والستائر؛ لافتة إلى أنه يتعامل معها بكل هدوء، ” لكنه وقت دفع الفلوس أجد صوته يرتفع ” .

وقالت الزوجة في شكواها: ” قررت ذات يوم تغيير ستائر وسجاد الشقة بالتقسيط من خلال بعض المحال التي نتعامل معها؛ لإحداث نوع من التغيير في منزل الزوجية، كمحاولة لإسعاد زوجي من خلال تغيير نمط حياتنا وديكور الشقة، وحينما عرضت عليه اعتدى عليا وكسر أحد كراسي الشقة، ثم هرب من المنزل ولم أراه من حينها ” .

وأضافت: ” منذ هذا اليوم وأنا أنفق على مستلزمات البيت من خلال مصروفي من والدي، وعندما طال غياب زوجي لم يكن أمامي سوى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2410 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها ” .