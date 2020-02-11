بالفيديو.. «حمار» صغير يتحول إلى «كلب»

واشنطن(صدى):

تخلى حمار صغير في الولايات المتحدة الأمريكية، عن جنسه وتحول إلى كلب حيث يتواجد بشكل دائم بين ثلاثة كلاب، من فصيلة جيرمان شيبرد، واكتسب تصرفات ومهارات الكلاب، وذلك بعدما تخلت عنه أمه.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو تعايش الحمار الصغير مع الحياة داخل المنزل، وشعر بالأمان، واكتسب صحة جيدة بعد إصابته بالمرض سابقا؛ فيما ساعدت الكلاب في تعليم الحمار وإكسابه “أخلاق المنزل”.

ويقوم الحمار بهز ذيله عند شعوره بالسعادة، ويستلقي وينام مثل الكلاب، كما يستقبل صاحبه عند عودته إلى المنزل، بمجرد دخوله من الباب ويقفز عليه بحماس شديد مشابه لأصدقائه الكلاب.