الرقابة المسائية تكثف حملة الرقابة البلدية وتغلق 25 منشأة مخالفة

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الرقابة المسائية بالبلدية تمكنت من ضبط 64 منشأة صحية ومهنية مخالفة حيث تم إغلاق 25 منشأة ومصادرة مايقارب 500 كجم من الفواكه و الخضروات التي سُلمت للجمعية الخيرية بالإضافة إلى 5 عربات لبيع البليلة والبطاطس و15 بسطة عشوائية مخالفة لبيع اكسسوارات الجوالات ومصادرة محتوياتها وهي أكثر من 700 قطعة اكسسوار جوالات مقلدة كما تم ضبط ومصادرة أكثر من 45 كجم لحوم وأسماك مجهولة المصدر وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين ، منوهاً أن ذلك يأتي تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت إشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي كما أنه يتم تطبيق كافة اللوائح النظامية حيال من يثبت مخالفته للإشتراطات الصحية والتي لايمكن التهاون بها مطلقاً.