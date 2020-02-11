بالفيديو .. شخص يهشم سيارتين لسرقة محفظة وبطاقة الصراف تفضحه بالرياض
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسياراتين تم تهشيمهما على يد مجهول، لسرقة محافظ نسيها أصحابها داخلها.
وكشف المقطع توجه الشخص إلى إحدى المحلات التجارية لاستخدام بطاقات الصراف الخاصة بالأشخاص، ما وفضح أمره بعد أن وثقته الكاميرات داخل إحدى البقالات بحي طويق.
وتجري الجهات الأمنية في العاصمة الرياض تحقيقات موسعه بعد اطلاعها على مقاطع الفيديو للقبض على المتهم.
عبود[ عدد التعليقات: 2147 ] نشر منذ 28 دقيقة
والله قهر من جد تشوف لص سرقك ويشتري بفلوسك وانت تتفرج ، لا وليته اشترى شي مفيد الاخ يشتري دخان ، وحتى لو مسكوه العقوبات ضعيفة مثل اللي طلب بوسه من الموظفة والعقوبة تبع التحرش مليون نزلت لاربعة الاف ، اجل الحرامي هذا لو حافظ جزء عم يمكن يطلعونة ويعطوه مكافأه بعد واعتذار