بالفيديو .. شخص يهشم سيارتين لسرقة محفظة وبطاقة الصراف تفضحه بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسياراتين تم تهشيمهما على يد مجهول، لسرقة محافظ نسيها أصحابها داخلها.

وكشف المقطع توجه الشخص إلى إحدى المحلات التجارية لاستخدام بطاقات الصراف الخاصة بالأشخاص، ما وفضح أمره بعد أن وثقته الكاميرات داخل إحدى البقالات بحي طويق.

وتجري الجهات الأمنية في العاصمة الرياض تحقيقات موسعه بعد اطلاعها على مقاطع الفيديو للقبض على المتهم.