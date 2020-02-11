البنتاغون يعلن ارتفاع عدد المصابين بالصواريخ الباليستية الإيرانية

واشنطن(صدى):

أعلن البنتاغون، أمس الاثنين، ارتفاع عدد العسكريين الأمريكيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جرّاء الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد غرب العراق مطلع يناير، إلى 109 جنود.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إنه من أصل العسكريين الـ109 الذين يعانون جميعا من “ارتجاج خفيف”، عاد 76 إلى الخدمة في وحداتهم، بينما تعالج واحد فقط في مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا، والبقية تعالجوا في العراق.

ونقل 27 من العسكريين المتبقين، إلى مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا للعلاج أو لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية، في حين أن السبعة الآخرين هم “في طريق نقلهم من العراق إلى ألمانيا”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتعافى ممن نقلوا إلى ألمانيا واحد فقط وعاد للخدمة في العراق، بينما نقل 21 عسكريا إلى الولايات المتحدة في حين لا يزال الخمسة الباقون يخضعون لمزيد من الفحوصات في ألمانيا.

وأطلقت إيران فجر 8 يناير، صواريخ باليستية على قاعدتين أمريكيتين، حيث يتمركز عدد من الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 في العراق، ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد.