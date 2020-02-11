«بند الهروب» يدفع 5 أندية للتنافس على «ميسي» وبديلان على باب برشلونة

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن تنافس 5 أندية للتعاقد مع نجم برشلونة ومنتخب البرازيل ليونيل ميسي حال تفعيله بند “الهروب ” في عقده مع البارسا .

وبمجرد أن شاع الحديث عن إمكانية تفعيل البند الذي يسمح لميسي بالرحيل مجاناً حال أبلغ إدارة برشلونة قبلها بشهر ، سارعت أندية باريس سان جيرمان ، ومانشستر يونايتد ، ويوفنتوس ، وإنترميلان لضمه .

ومن المتوقع أن يتراوح راتب اللاعب بين 50 إلى 80 مليون يورو سنوياً إن غادر برشلونة .

أما إدارة البارسا فتفكر في ضم أحد اللاعبين “لاوتارو ماريتينز ، أو نيمار ” ليكون بديلا لـ”البرغوث” .