بالفيديو..الصرامي ينفعل لانتقاد لاعبي النصر المحليين
استنكر سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، انتقاد البعض للاعبي الفريق المحليين.
ورد الصرامي على وصف لاعبي نادي النصر بـ غير الجيدين، قائلا: بالعكس هم أفضل بكثير من أي فريق آخر بمراحل.
وأضاف: أناشد فقط بدعم اللاعبين معنويا للوصول لأفضل النتائج، والأندية المنافسة أصبحت تحتفل فقط بالتعادل مع النصر لمجرد النجاة من الهزيمة -في إشارة لمستوى النصر-.
زائر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 29 دقيقة
الشوام يحبون لبس الـصـرامــي في كل محل و إذا فسّـخـوهـا يحطونها في المحل اللائــق بها…؟؟؟