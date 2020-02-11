بالفيديو..الصرامي ينفعل لانتقاد لاعبي النصر المحليين

نواف السالم(صدى):

استنكر سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، انتقاد البعض للاعبي الفريق المحليين.

ورد الصرامي على وصف لاعبي نادي النصر بـ غير الجيدين، قائلا: بالعكس هم أفضل بكثير من أي فريق آخر بمراحل.

وأضاف: أناشد فقط بدعم اللاعبين معنويا للوصول لأفضل النتائج، والأندية المنافسة أصبحت تحتفل فقط بالتعادل مع النصر لمجرد النجاة من الهزيمة -في إشارة لمستوى النصر-.