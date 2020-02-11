  • الثلاثاء 11

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو..الصرامي ينفعل لانتقاد لاعبي النصر المحليين

بالفيديو..الصرامي ينفعل لانتقاد لاعبي النصر المحليين

بالفيديو..الصرامي ينفعل لانتقاد لاعبي النصر المحليين
نواف السالم(صدى):

استنكر سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، انتقاد البعض للاعبي الفريق المحليين.

ورد الصرامي على وصف لاعبي نادي النصر بـ غير الجيدين، قائلا: بالعكس هم أفضل بكثير من أي فريق آخر بمراحل.

وأضاف: أناشد فقط بدعم اللاعبين معنويا للوصول لأفضل النتائج، والأندية المنافسة أصبحت تحتفل فقط بالتعادل مع النصر لمجرد النجاة من الهزيمة -في إشارة لمستوى النصر-.

 


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 29 دقيقة

الشوام يحبون لبس الـصـرامــي في كل محل و إذا فسّـخـوهـا يحطونها في المحل اللائــق بها…؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *