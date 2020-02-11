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ضبط مشغل نسائي به «مساج وتاتو» دون تراخيص

ضبط مشغل نسائي به «مساج وتاتو» دون تراخيص
نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة الأحساء، من ضبط مشغلا نسائيا مخالفا، به حمام مغربي ،ومساج، وتاتو، غير مرخص.

وكشفت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، أنه يتم تقديم الخدمة للسيدات داخل شقة سكنية بدون تراخيص أو شهادات صحية للعاملات.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم أمانة الأحساء خالد بوشل، أن ممارسة أي نشاط داخل الأندية الصحية والرياضية، يتطلب تراخيص من وزارة الصحة.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 93122 ] نشر منذ 57 دقيقة

مزين الجاني في انتظارهن ..

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 22 دقيقة

من أمن العقوبة اساء الادب….

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 5 دقائق

التاتو هو عبارة هو شم مؤقت يدوم اسابيع او اشهر او مدى العمر
واغلب النساء تضعه في اماكن حساسه مثل رسم قلب او اسم زوجها او حرفه الاول وغيرها

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