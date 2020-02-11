ضبط مشغل نسائي به «مساج وتاتو» دون تراخيص
تمكنت أمانة الأحساء، من ضبط مشغلا نسائيا مخالفا، به حمام مغربي ،ومساج، وتاتو، غير مرخص.
وكشفت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، أنه يتم تقديم الخدمة للسيدات داخل شقة سكنية بدون تراخيص أو شهادات صحية للعاملات.
ومن جانبه أكد المتحدث باسم أمانة الأحساء خالد بوشل، أن ممارسة أي نشاط داخل الأندية الصحية والرياضية، يتطلب تراخيص من وزارة الصحة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93122 ] نشر منذ 57 دقيقة
مزين الجاني في انتظارهن ..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4767 ] نشر منذ 46 دقيقة
وشهو التاتو …😅😅😆
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45948 ] نشر منذ 37 دقيقة
أخي سهم التاتو الصبغه إلى يرسم بها الوشم على الجسم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45948 ] نشر منذ 38 دقيقة
احسن
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4767 ] نشر منذ 36 دقيقة
لايكون اقوى من المساج😅😅😅
تركي ابن حميد[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 22 دقيقة
من أمن العقوبة اساء الادب….
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4767 ] نشر منذ 15 دقيقة
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇
شكرا لك على المعلومة …
ابو سعود[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 5 دقائق
التاتو هو عبارة هو شم مؤقت يدوم اسابيع او اشهر او مدى العمر
واغلب النساء تضعه في اماكن حساسه مثل رسم قلب او اسم زوجها او حرفه الاول وغيرها