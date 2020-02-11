«دمية الحمدين» فيصل القاسم يروج للصهيونية بكل وقاحة

نايف السالم(صدى):

هاجمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء الاثنين، مذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، بعد مدحه للمشروع الصهيوني ومواقفه المعادية للشعب الفلسطيني؟

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، إن نقابة الصحفيين سوف تراسل إدارة قناة الجزيرة القطرية مطالبة بطرد فيصل القاسم لما يشكله من خطر على الوعي القومي لما تحمله تصريحاته من إساءة للشعب العربي وللرسالة الإعلامية النبيلة.

وأضاف اللحام: أن قاسم يروج للحركة الصهيونية بكل وقاحة، مما يؤهله للانضمام لقائمة العار التي سبقه إليها بعض المنبطحين والخونة.

وأكد اللحام أن نقابة الصحفيين السوريين أعربت عن دعمها لموقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن رموز الاحتلال الإسرائيلي تلقف تغريدة الفيصل والتغني بها مثلما فعل الناطق باسم رئيس وزراء منظومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عوفر جندلمان وكذلك الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي واللذان عبرا عن الإشادة بالقاسم وبتغريدته بينما لعنه كل حر وشريف.

وكان مذيع الجزيرة قد صرح مسبقا بقوله: إن غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني.

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