بالصور..«يارا» فيروس جديد يحير العلماء

وكالات(صدى):

اكتشفت مجموعة من الباحثين، شكلا جديدا من الفيروسات، لا تحتوي على جينات معروفة، ما جعله محيرا للمجتمع العلمي.

ووجد العلماء، أن هذا الفيروس الغامض، ويعرف باسم «يارا» في بحيرة صناعية بالبرازيل، كان أصغر بكثير من تلك الفيروسات المعروفة عادة بإصابة الأميبا.

وأطلق الفريق على الفيروس اسم «يارا» نسبة لـ Yara، المعروفة أيضا باسم Iara، ويعني (أم كل المياه)، وهى شخصية جميلة مثل حورية البحر في الأساطير البرازيلية التي تجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.