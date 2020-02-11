الأسطورة بيليه غير قادر على المشي

طلال الغامدي(صدى):

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في حالة اكتئاب، بسبب مشاكل صحية جعلته غير قادر على المشي بشكل طبيعي.

وأفاد إيدينيو نجل الأسطورة البرازيلي، إن والده البالغ 79 عاما أًصبح هشا للغاية لناحية الحركة ما تسبب بمعاناته من نوع من الاكتئاب.

وقال نجل بيليه: تخيلوا فقط، إنه الملك، ودائما ما تمتع بشخصية قوية، والآن لا يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. هو يخجل ويشعر بالحرج حيال ذلك.

يذكر أن بيليه عانى من مشاكل صحية خلال الأعوام الماضية أدت إلى دخوله المستشفى، ولم يتعاف بشكل كامل من جراحة في وركه ما اضطره للاعتماد على جهاز يساعده على المشي.