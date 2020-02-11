بالفيديو..محلل رياضي يقصف «بي أن سبورت» في معقلها ويصف عملها بغير المحترم

نواف السالم(صدى):

سخر طارق ذياب، المحلل الرياضي ونجم تونس الأسبق، من مسؤولي قنوات «بي أن سبورت»في الاستوديو التحليلي.

وجاء ذلك إثر وضع «بي أن سبورت» صورة الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لفريق آرسنال الإنجليزى، ضمن محللي الكلاسيكو، وتجاهل باقي المحللين.

وقال ذياب: جيدة هذه الصورة، الكلاسيكو ريال وبرشلونة ويتم وضع فينجر ونحن لا، من المُفترض أن نكون متواجدين في الصورة.

وأضاف: الذي قام بعمل هذه الصورة كان يجب أن يحترمنا، يحترم 15 عاما من العمل في بي إن سبورتس، هل آرسين فينجر يعمل في الكلاسيكو منذ 15 عاما؟ فينجر هو من خلق الدوري الإسباني.

وتابع ملقنًا القائمين على القناة درسًا: المسؤولون لم يحترمونا، الذي قام بعمل هذه الصورة ليس محترما، لأنه لو كان محترما، كان احترمنا نحن.