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    فبراير

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  3. امرأة كادت تطير في الهواء بسبب قوة العاصفة

امرأة كادت تطير في الهواء بسبب قوة العاصفة




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