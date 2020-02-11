موظف يتظلم من مديره الجديد الذي فصل الكثير: «تبغى تقطع رزقي»

جدة (صدى):

تظلم موظف بإحدى الشركات في جدة من مديره بالعمل، الذي أعطاه إنذارين متتاليين تمهيدًا للإنذار الثالث وفصله، مناشدا الجهات المسؤولة بإنصافه.

ووثق الموظف مقطعا، وهو يبكي موجها حديثه لمديره: تبغى تقطع رزقي يا عبدالمجيد، هذي إنذارين يقولي تعال هذي إنذارين وبعطيك الثالث عشان أطلعك.

وأوضح الموظف أنه يعمل في الشركة منذ 7 سنوات ، ومديره يعمل فقط منذ 6 أشهر وقام بفصل كثير من السعوديين.

وأشار إلى أنه طالب جامعي، ووالده متقاعد ووالدته مسنة ويصرف عليهما.