موظف يتظلم من مديره الجديد الذي فصل الكثير: «تبغى تقطع رزقي»
تظلم موظف بإحدى الشركات في جدة من مديره بالعمل، الذي أعطاه إنذارين متتاليين تمهيدًا للإنذار الثالث وفصله، مناشدا الجهات المسؤولة بإنصافه.
ووثق الموظف مقطعا، وهو يبكي موجها حديثه لمديره: تبغى تقطع رزقي يا عبدالمجيد، هذي إنذارين يقولي تعال هذي إنذارين وبعطيك الثالث عشان أطلعك.
وأوضح الموظف أنه يعمل في الشركة منذ 7 سنوات ، ومديره يعمل فقط منذ 6 أشهر وقام بفصل كثير من السعوديين.
وأشار إلى أنه طالب جامعي، ووالده متقاعد ووالدته مسنة ويصرف عليهما.
الواقع[ عدد التعليقات: 7578 ] نشر منذ 14 دقيقة
إذا الشركة افلست ولديها خسائر النتيجة فصل واستغناء للموظفين سواء اجانب او مواطنين لاكن يجب أن يكون هناك لجان في مكاتب العمل وتدرس ملفات الفصل ومبرراته والا يكون تعسفي او كيدي ودئما القطاع الخاص منذ الأزل لا يوجد استمرارية او امان وضيفي هذه الحقيقية
الواقع[ عدد التعليقات: 7578 ] نشر منذ 8 دقائق
القطاع الخاص يتأثر ويفلس ويقلص فروعه ويغلق الأبواب ليس فيه امان وضيفي هذه الحقيقية مع الأسف والحل لمن يعمل في هذا القطاع ان يكون جاهز لمثل هذا اليوم وربما هذا شئ طبيعي في كل مكان