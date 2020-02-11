الأمير منصور بن مشعل: مستويات الأهلي الأخيرة بـ«البركة والحظ».. وطموحنا أكبر من جروس

طلال الغامدي(صدى):

علق الأمير منصور بن مشعل، مشرف فريق الأهلي، على المباراة التى أقيمت اليوم بين فريقه مع الوحدة الإماراتي والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وقال :أنا لا أعرف “اللف والدوران” .. جمهور الأهلي يجب أن يعرف كل شيء في الأهلي .. نعم أنا “صدامي” لكن مع الحق.

وأكد عدم رضاه على ما يفعله المدير الفنى كريستيان جروس، وأحمد بامعوضة، المدير التنفيذي لكرة القدم ، مضيفا أن هما من يتحملا ما يحصل في الأهلي، وأن اللاعبين لا ذنب لهم.

وأضاف، فى تصريحات له، أن مستويات الأهلي الأخيرة بـ”البركة والحظ”، مستنكرًا ما قام به أحمد بامعوضة من تجاوزات، مؤكدًا أن تجاوزاته لا يقبلها أى شخص مسؤول.

وتابع :سنتفاهم مع “جروس” على أشياء كثيرة.. الوضع حساس.. التخبص في التشكيلة لم أجد له تفسير.. لو لم يكن لدي مشاكل لكنت متصدر الدوري.

ونوه بعدم علمه بقيمة الشرط الجزائي لجروس، مضيفا أن طموح النادى أكبر من جروس، متمنيًا عودة المدرب صالح المحمدي، مؤكدًا أن الجمهور يتمنون أيضا عودته.

من جهة أخرى، لفت إلى أن المؤشر والمولد وعدد من اللاعبين لديهم متأخرات مالية، مضيفا أنه سيتحدث مع سلمان المؤشر، وأن تجديد عقده يعتمد على تحسن مستواه.

وأضاف : ،أنا أتيت لأخدم “الكيان” .. أنا الآن في وجه الجمهور وهو من سيقول بأني أنا السبب.. أخذت عهد على نفسي بأن الأهلي أمانة.

واختتم تصريحاته برسالة وجهها لجمهور النادى حيث قال : لن يستطيعوا أن يؤثروا علي.. اطمئنوا يا جمهور الأهلي.. بهذا العبث يحاولون ابعادي عن الفريق.